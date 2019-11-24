شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائى ومياه الشرب عن قرى الزرقا بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - قطاع كهرباء دمياط هندسة الزرقا، عن فصل التيار الكهربائى بقرية الكاشف الجديد وقرية دقهلة لعمل الصيانة الدورية، وذلك اليوم الأحد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً.

وأشارت الوحدة المحلية بالزرقا، إلى أن المناطق المتأثرة هى "قرية دقهلة، عزب الكاشف، عزبة 7عزبة 13، عزبة النظارة".

من ناحية أخرى، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط محطة مياه كفر المياسرة، بأنه سوف يتم عمل تطهير للخزانات الأرضية بمحطة مياة كفر المياسرة، وذلك غدا الاثنين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا والإنتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بسكان المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى ومياه الشرب باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحين انتهاء أعمال الصيانة.