شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شراء الأجهزة الكهربائية.. اعرف تأثير رمز بطاقة كفاءة الطاقة على فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن تأثير الرموز الموجودة فى بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وهى كما يلى:

1- رمز A، يشير هذا الرمز أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14 كيلو وات ساعة.

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2- رمز B، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.

3- رمز C، يشير هذا الرمز إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.

4- رمز E، ويشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.