شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: تناول الطعام أمام التليفزيون أو الحديث بالتليفون يزيد الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن الإكثار من تناول الأكل أمام التليفزيون وأثناء استخدام الموبايل يسبب زيادة فى الوزن.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة: بعادات بسيطة فى أكلك هتقدر تعيش حياتك بصحة وسعادة زى أنك تاكل براحة وماتستعجلش وتخلى دماغك تتعرف على الأكل وتستطعمه، وبلاش تاكل قدام التليفزيون ولا وأنت ماسك الموبايل لأنهم ممكن يسببولك زيادة فى الوزن.

وأضاف، أن مبادرة 100 مليون صحة تقدم خدماتها فى أكثر من 300 منفذ بالجمهورية بالمجان، وتشمل الكشف المبكر عن فيروس سى والسكر والضغط والسمنة حتى أخر 2019.

يشار إلى أنه يجرى صرف جميع أدوية الأمراض المزمنة بالمجان مدى الحياة للمرضى على أن يقوم بالمتابعة مع مراكز الإحالة المتعلقة بالأمراض غير المعدية.