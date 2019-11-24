شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تطالب «الدقهلية» بتغيير أسماء بلدان «منافية للآداب العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النيابة الإدارية ببلقاس وجمصة، محافظة الدقهلية، بتغيير أسماء بعض القرى بنطاق مركز بلقاس بسبب ما وصفته «بمنافيتها للآداب والأخلاق العامة».

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ووجهت النيابة خطابا رسميا لسكرتير عام محافظة الدقهلية، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أشارت فيه إلى وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون وذلك «لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة».

وكشفت مذكرة للمستشار محمد الأدهم، وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس، للمستشار محمد صلاح، رئيس النيابة، والمرسل صورة منها للسكرتير العام، أكد فيها أنه تلاحظ له أثناء الحضور لمقر النيابة، وجود قرية على مدخل مدينة بلقاس باسم «أبوعرصة» وهو اسم ينافى الآداب والأخلاق العامة، مما يستوجب تغيير الاسم وتم تكليف قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس. وذكرت المذكرة بعض أسماء القرى والعزب والكفور على سبيل المثال منها: «كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول»، مؤكدة «أن هذا من شأنه تسبب الحرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء».

وانتهت المذكرة بالتوصية بمخاطبة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة تلك الأسماء وغيرها وتغيير أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل أى دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة بنطاق مركز بلقاس وكذلك مراجعة باقى أسماء القرى والكفور والنجوع بنطاق محافظة الدقهلية بالكامل وتغيير الأسماء التى تحمل دلالات من شأنها أن تسبب حرجا للمواطنين.