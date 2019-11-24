شكرا لقرائتكم خبر عن «تكاتك» وباعة جائلون وقمامة بـ«روضة السيدة» بعد شهور من افتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبح اسم منطقة تل العقارب، بعد تطويرها، «روضة السيدة»، وبدلاً من مساكنها المتهالكة والخطرة تم فى يوليو الماضى إنشاء عمارات جديدة وإعادة تسكين الأهالى فيها مع منحهم أثاثاً كاملاً وجديداً، ولكن المنطقة لاتزال مرتبطة بماضيها.

يشكو الأهالى من ارتفاع قيمة الإيجار والتى تصل لـ360 جنيهاً، خصوصاً أنهم كانوا يعيشون فى بيوتهم القديمة كالملاك، كما أن دخولهم غير ثابتة لأن غالبيتهم يعملون بنظام اليومية، كما يعانى السكان من ارتفاع قيمة فواتير استهلاك مياه الشرب والتيار الكهربائى والغاز الطبيعى، خصوصاً أنهم مضطرون للسداد باستخدام الكروت مسبقة الدفع.

Advertisements

محافظة القاهرة كانت التزمت ببناء الوحدات بطابع معمارى موحد يتوافق مع المنطقة، ووضع أعمدة إنارة أمام كل عمارة، بجانب لافتات تشير لوجود منزلقات بالشوارع والعمارات لذوى الإعاقة إلا أن «المصرى اليوم» رصدت خلو المنطقة من هذه المنزلقات، كما رصدت تواجد مركبات التوك توك وبعض الباعة الجائلين وكميات من القمامة أمام مداخل العمارات بجانب عدد قليل من الصناديق المخصصة لجمع المخلفات، أما المحال فجميعها مغلقة، لأن الباعة يفضلون البيع أمام العمارات لأن إيجار المحل أكبر من قدرتهم المالية خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم مطلقات وأرامل.

ورغم تواجد أفراد أمن تابعين لإحدى الشركات المتخصصة إلا أن عددًا من السكان شكوا من تعرضهم للسرقة وتم تسجيل بعض الوقائع فى محاضر بقسم الشرطة. فى المقابل، قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، لـ«المصرى اليوم» إن إيجار الوحدات مخصص للإنفاق على الأمن والصيانة لضمان استمرارية المشروع وليشعر المواطن بأهمية صيانته، وفى حال تعثر أحد فى السداد يتم إعداد دراسة حالة له وإعفاؤه من الدفع، أما منزلقات ذوى الإعاقة فيتم استكمالها، وإنشاء ملاعب ومساحات خضراء فى المنطقة المقابلة «روضة السيدة 2» والجارى العمل فيها.

يذكر أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تشهد اليوم، حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعياً، من خلال التأهيل الاجتماعى للشباب والسيدات وتعديل سلوكياتهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية.