شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للترويج للسياحة المصرية فى السوق الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالرئيس التنفيذى لشركة سى تريب الصينية، «جين صن»، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الواعدة، ومنها السوق الصينية. وأكدت «رانيا»- خلال زيارتها للصين، للمشاركة فى منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد- حرص الوزارة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، إلى جانب الأسواق التقليدية.

وأوضحت أنه انطلاقًا من ذلك، ونظرًا لأهمية السوق الصينية، تم عقد هذه الشراكة لتنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر فى السوق الصينية وتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لها، خاصة أن السوق الصينية لها طبيعة خاصة، ومواقع تواصل اجتماعى خاصة بها، مؤكدة أهمية الحجز الإلكترونى، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة فى صناعة السياحة والسفر عالميًا.

وناقش اللقاء آليات التعاون المختلفة بين الوزارة والشركة للترويج لمصر فى السوق الصينية خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة تفعيل الإجراءات التنفيذية للحملة الترويجية المشتركة لمصر على أهم المواقع السياحية الإلكترونية المتخصصة والتواصل الاجتماعى فى الصين، وعلى رأسها مواقع البحث ctrip.com،Wechat Baidu.