شكرا لقرائتكم خبر عن أخر كلام.. 74 قاضيًا يتنافسون للفوز فى انتخابات نادى القضاة بعد غلق باب التنازلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 74 قاضيًا هذا هو العدد النهائى للمرشحين للانتخابات الكلية لـ نادى القضاة، بعد غلق باب التنازلات، حيث تنازل 7 قضاة عن ترشحهم، للانتخابات التى المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل.

والقضاة السبعة الذين تقدموا بتنازلات، بينهم 4 مرشحين على مقاعد المستشارين، و3 على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم.

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وكان عدد المرشحين قبل التنازلات 81 مرشحًا، بينما يبلغ حاليا 74 مرشحا، موزعين كالتالى: 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 على مقاعد المستشارين.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

وتقدم على مقعد رئيس النادى كل من المستشارين، محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وشادى طارق شلبى رئيس الاستئناف.