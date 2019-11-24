شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاصيل لقاء السيسي برئيسي البنك الأوروبى وشركة سيمنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبى من خلال مساهمته فى تمويل العديد من المشروعات التنموية، معربًا عن الترحيب بمشاركة البنك فى أعمال مؤتمر أفريقيا 2019 والتى تأتى فى إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الأفريقية.

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كما استقبل الرئيس السيسي، جو كايزر، رئيس مجلس ادارة شركة "سيمنز" الألمانية، وأعرب عن تقديره لما حققته شركة "سيمنز " الألمانية من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث فى بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الشركة تعد شريكًا هامًا لمصر فى التنمية، وأشار السيسى إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" فى العديد من المجالات التى تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة فى مجال التدريب الفنى، أخذًا فى الاعتبار ما تمثله شركة "سيمنز" من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة فى العمل بالسوق المصرى على مدار أكثر من قرن.