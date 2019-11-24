شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة سرطان الثدى تكشف التخصصات المستهدفة بالفحص المبكر لـ28 مليون سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، أنها تقدم للسيدات خدمات الفحص الشامل المتعلق بالضغط والسكر والسمنة والصحة الإنجابية، مؤكدة أن الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة يسهل من الشفاء السريع مهما كانت الإصابة، وتابعت: أن المبادرة سينتفع بها ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية.

وقالت مبادرة صحة المرأة، أن عددًا كبيرًا من السيدات اللاتى يرددن على مراكز الفحص كن لا يعلمن الإصابة بأمراض مثل السكر والضغط والسمنة، ولكن الفحص ساهم فى الكشف عن هذه الأمراض وتوفير العلاج لهن مدى الحياة بالمجان، خاصة الأمراض المزمنة.

وأضافت مبادرة صحة المرأة، أنها تقدم خدماتها فى 19 محافظة حتى الآن وبالمجان، كما يتم توفير العلاج لأى مرض وفق أعلى برتوكولات العلاج العالمية، مضيفة أن الدولة توفير الخدمات فى المراكز الصحية المختلفة لجميع السيدات فوق 18 عامًا.