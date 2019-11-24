شكرا لقرائتكم خبر عن "خالك عرفات تعبان".. كيف يواجه القانون تسجيل المكالمات والسب والقذف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار مقطع صوتى على وسائل التواصل الاجتماعى، يقوم فيه مسعف بمستشفى "أم المصريين" بـ سب وقذف أحد الشباب يدعى "عمر" لوجود خال الأخير فى حالة صعبة، فى محاولة للاتصال بأحد أقاربه، ليستكملوا إجراءات تسجيل دخول المريض للمستشفى، وتداول المقطع عبر "السوشيال ميديا"، ”الخليج 365” يوضح الموقف القانونى من الواقعة.

ويقول المحامى أحمد البيه، إن ما حدث يعتبر سبا و قذفا واضحا في التّسجيل الصوتي، موضحاً أن المسعف ارتكب جريمتين الأولى سجَّل لغيره، والثَّانية قذفه وسبُّه .

وأضاف المحامى بالنقض، أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (1)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

كما تنص المادة 303 (1)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة 308 مكرر (1)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .