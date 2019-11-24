أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تطلق فصولا ذكية مبتكرة لتخفيف الكثافة بالمدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "التعليم" تطلق فصولا ذكية مبتكرة لتخفيف الكثافة فى الفصول من العام المقبل التعليم تعلن مواصفات امتحان الترم فى الرياضيات لطلاب الدمج أولى وثانية ثانوى "القابضة الغذائية"تطرح خضراوات وفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة صور.. الإمارات تستعين بتجربة مصر فى علاج الإدمان وبرامج التوعية بأضرار المخدرات 100 مليون صحة محذرة المواطنين: ما تطلعش همك فى الأكل أو التدخين Advertisements التأمين الصحى الشامل: هيئة الرعاية الصحية مسئولة عن تقديم الخدمات بالمستشفيات "النقل" تنهى دراسات أولى مراحل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط السكة الحديد: اختبارات مسابقة تعيين المهندسين بالهيئة تستمر إلى 3 ديسمبر وزير القوى العاملة يطلق مبادرة لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة بأسيوط اليوم وزير الأوقاف خلال لقاء الواعظات: انتهى عصر غير المتخصصين والتدريب المستمر ضرورة الأوقاف تعلن انطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة 8 ديسمبر المقبل

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