"أبوالعينين": الاكتشافات الأثرية "كنز" ولابد من دعمها بالتسويق الجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعرب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، عن سعادته لما يتحقق في مصر من إنجازات في شتى المجالات، خاصة مجال الآثار؛ لما تمثله الآثار المصرية من أهمية بالغة إنسانيا وثقافيا واقتصاديا، وما يشهده القطاع من طفرة كبيرة على يد وزير الآثار الدكتور خالد العناني الذي يقدم مصر بتاريخها وحضارتها القديمة للعالم بفكر تكنولوجي وعصري محترف.

وأضاف أبو العينين - خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره أكثر من 40 سفيرا لدول عربية وأجنبية في مصر وعائلاتهم ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب؛ للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة سقارة الأثرية - أن أنظار العالم تتجه للآثار المصرية بعد ما شهدته مصر من اكتشافات أثرية عظيمة أبهرت العالم، وهو ما ظهر واضحا عندما أبهرت كنوز الفرعون (توت عنخ آمون) عواصم العالم من لوس أنجلوس إلى باريس ثم لندن ليخطف قلوب ملايين الزائرين.

وتابع: إن أنظار العالم تتجه للآثار المصرية بعد ما شهدته مصر من اكتشافات أثرية عظيمة أبهرت العالم، كان آخرها الكنز الأثري لخبيئة (العساسيف) بالأقصر إلى جانب قرب افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم متحف في تاريخ البشرية ومتحفي شرم الشيخ والغردقة.

وأكد أبو العينين أن مصر ستبدأ - عام 2020 - عصرًا جديدًا في السياحة وستصبح أكثر دول العالم جذبًا للسائحين خاصة مع عودة الطيران البريطاني؛ فشعوب العالم عاشقة للتاريخ المصري وشغوفه بالآثار المصرية القديمة وما تركته للإنسانية من حضارة عريقة.

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وأردف: الآثار المصرية خير سفير لنا في العالم ورسالة تدعو للمحبة والتآخي ونشر السلام بين الشعوب، بأن المصري عاش هنا بنا وشيد ونشر الإنسانية، حضارة عريقة حققت المعجزات وما زالت بآثارها الخالدة تبهر العالم كل يوم باكتشافات جديدة وأسرار تتكشف لأعرق حضارة عرفتها البشرية، تاريخًا عظيمًا سيظل باقيًا أبد الدهر بما حققه أجدادنا من تقدم في كل النواحي العلمية والإنسانية.

وأبدى سعادته بالاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة "سقارة"؛ فهي بمثابة كنز يساعد على عودة السياحة لمصر، مطالبا بدعمها بالتسويق الجيد والترويج لها خارج البلاد مما يساعد في رجوع هذا القطاع بكامل قوته.

ولفت إلى أن الاكتشافات وحدها ليست كافية، مطالبا بضرورة صرف مكافآت تشجيعية للعاملين بهذه الاكتشافات الأثرية نظرا لمجهوداتهم الكبيرة في الفترة الأخيرة، متمنيًا أن يتم بناء متاحف جديدة لكي تستوعب الآثار المٌكتشفة حديثًا.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية.

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