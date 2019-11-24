السجن 12 عاما لابنة السيد البدوي بسبب شيكات دون رصيد لهاني رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر، اليوم السبت، 4 أحكام قضائية ضد منى السيد البدوي بإجمالي حبس 12 عامًا لتحريرها شيكات بدون رصيد لصالح الفنان هاني رمزي.

وحملت الدعاوى أرقام 5311 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5309 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5308 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5310 لسنة 2019 جنح قسم أكتوبر.

وكان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض عن هاني رمزي، حرر محاضر شرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام ضد منى السيد البدوي بإجمالي حبس 12 عامًا عن مستحقات مالية لصالح رمزي.