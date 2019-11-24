مصر | النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة ذبحها زوجها بعد شكه في سلوكها بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة ذبحها زوجها بعد شكه في سلوكها بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة سيدة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، بعد أن ذبحها زوجها، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة مسرح جريمة قتل زوج لزوجته بآلة حادة "سيف" وتقطيع جثتها بالهرم؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفاد مصدر بالنيابة، أن العامل قام بقتل وتقطيع جسد زوجته لشكه في سلوكها حسب ما ردده شهود العيان بالمنطقة.

قتلها زوجها بآلة حادة "السيف" وقام تقطيع جثتها بالهرم.

كما انتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان قسم الهرم، قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، بعد شكه فى سلوكها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة السيدة التي