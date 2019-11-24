شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا فويس إسكندراني».. 700 متسابق يتقدمون لتجارب الأداء «الصوت وبس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المسابقة الغنائية لاكتشاف المواهب «ذا فويس إسكندرانى» فعاليات المرحلة الاولى «الصوت وبس» لليوم الثاني، مساء السبت، والمتاحة لجميع الشباب على مستوى المحافظة، وتنظمها مديرية الشباب والرياضة حتى ديسمبر المقبل.

قالت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المسابقة الغنائية يتم تنظيمها على غرار برامج اكتشاف المواهب والنجوم المنتشرة حاليا مثل «ذا فويس كيدز» و«ستار اكاديمى» و«ارب ايدول» و«أرب جوت تالنت».

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أضافت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تقدم لمرحلة تجارب الأداء «الصوت وبس» شباب وطلائع فرع شباب شرق 100 متسابق في ثانى ايام انطلاقها، وذلك بمركز شباب مبارك في مجالات الغناء الفردى والعزف الفردى والشعر.

وتقدم 600 مشارك في اليوم الاول بمركز شباب السيوف التابع للادارة، ليصل اجمالى عدد المتسابقين حتى الان 700 شاب وفتاة، وأشارت «الشريف» إلى أن المسابقة يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى بهدف اطلاق العنان للشباب والفتيات والأطفال وذوى القدرات لتفجير طاقاتهم الفنية.

وأشارت «الشريف» إلى أن المسابقة تنطلق على مستوى 49 مركزا شبابيا في الاسكندرية، على ان تتم المسابقة على 3 مراحل هي: المرحلة الاولي وهى مرحلة «الصوت وبس» أو تجارب الاداء، ومن المقرر اقامتها بمراكز الشباب، والمرحلة الثانية وهى مرحله التصفيات قبل النهائى، فيما تأتي المرحله الثالثة والنهائيه والتى تجرى بمقر المديرية، ديسمبر المقبل.