شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتهنئة إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة.

وأشاد شيخ الأزهر بهذا الاختيار الحكيم، معربا عن ثقته الكاملة لامتلاك السيدة المصرية المقومات التي تؤهلها وتساعدها لشغل المناصب الدولية الهامة في أداء مهامها، مشيرًا إلى أن غادة والي تعد نموذجًا وقدوة للمرأة المصرية التي تسعى إلى خدمة مجتمعها، وترسم صورة إيجابية عن المرأة العربية.