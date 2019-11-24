شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بتنظيم رحلات للجماهير لتشجيع المنتخب الأولمبي في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى شركات السياحة المصرية وضع خطة لسفر المشجعين المصريين إلى اليابان لمؤازرة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام العام المقبل في طوكيو.

ناشد «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، شركات السياحة أن تضع برنامج حتى يسافر المشجعين المصريين إلى اليابان لتشجيع المنتخب الأولمبي.