شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دار ضيافة لرعاية مرضى الأورام وذويهم المغتربين في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، «دار الإنسانية» لرعاية مرضى الأورام وذويهم المغتربين بحي غرب مدينة سوهاج، والذي أنشأته الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي، بإجمالى تكلفة بلغت 4 ملايين و332 ألف جنيهاً.

وأوضح المحافظ، خلال الإفتتاح الذي حضره محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حاتم أمين، مدير معهد أورام سوهاج، السبت، أن الدار تخدم مرضى الأورام المغتربين وذويهم ممن لا تتوافر لهم إقامة داخل معهد الأورام بسوهاج.

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وتخدم الدار 6 محافظات مجاورة هي محافظات: الوادي الجديد، وقنا، والبحر الأحمر، وأسيوط، وأسوان، والأقصر، وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على الجمعية، ومؤكداً على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في التعاون مع المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير «حياة كريمة» لهم.

وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد غرف الدار المختلفة، والتي ستستقبل المرضى وذويهم، حيث تصل الطاقة الإستيعابية للدار إلى 90 سرير، من المقرر أن تستقبل 32 ألف مريض ومرافق سنوياً، لافتا إلى أن عدد المرضى المترددين على معهد أورام سوهاج شهريا يصل إلى 5 آلاف حالة، بمعدل 171 حالة يوميا، منهم 30% من محافظة سوهاج، و70% من المحافظات الأخرى.

وأكد المتحدث أن المحافظ كان قد وجه بسرعة الإنتهاء من الدار وحل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، وذلك بعد أن كان متعثراً لفترة طويلة، موضحا أن الدار توفر 28 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، وقيمة الخدمة للمريض والمرافق بها تتراوح من 40 إلى 60 جنيها.