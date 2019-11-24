شكرا لقرائتكم خبر عن شهر على انتهاء الخريف.. التوقيت الشتوى يبدأ 22 ديسمبر والفصل يستمر 88 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر تقريبا بات يفصلنا عن موعد فصل الشتاء والذى من المقرر أن يبدأ جغرافيا 22 ديسمبر المقبل تزامنا مع موعد الانقلاب الشتوى .

وتستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو الجنوب ويأخد ميل أشعتها على العمودى على سطخ الأرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى نصف الكرة الشمالى بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حيث الإنقلاب الشتوى فتتعامد أشعتها على مدار الجدى وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس 365.25 يوما تقريبًا .

وفى يوم 22 من شهر ديسمبر تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى ، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، حيث يقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى، ويكون الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هو عليه فى نصف الكرة الجنوبى .

ووفقا للحسابات فيبدأ فصل الشتاء الأحد 22 ديسمبر عند الساعة 6 و 19 دقيقة وطوله يبلغ حوالى 88 يوما و17 ساعة .