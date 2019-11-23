شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: العمر الافتراضي لأي مبنى خرساني 100 عام.. «ولو تجاوز المدة فيها خطورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العمر الافتراضي لأي مبنى خرساني يصل لـ 100 عام، ولو تجاوز هذه المدة يكون في حالة خطرة، موضحًا أنه يوجد للأسف في مصر عقارات آيلة للسقوط، وهذه مشكلة عويصة وغير عادية، حيث يسكن في تلك العقارات مواطنون، ولابد أن تُشكل هيئة من قبل وزارة الإسكان لبحث هذا الأمر.

وأضاف «نصر الدين»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن هناك لجنة تُسمى الخلالات في كل المحافظات وهي من دورها أن تكتشف العقارات الآيلة للسقوط أو الأماكن الخطرة، ولكن هي لا تقوم بدورها المطلوب، ساخرًا: «بتيجي تعاين البيت بعد ما يقع، دي أرواح ناس، دي قنابل موقوتة».

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظين بعمل لجنة معاينة المباني، من أجل تحقيق الأمن والأمان لهذه العقارات، مضيفًا :«زي ما بخصص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، لازم أخصص 5% للمتضررين من العقارات الآيلة للسقوط، عشان مواجهش الكارثة فجأة، عدم الصيانة للمباني كارثة».