شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «إسكان النواب»: الإيجار القديم «مشكلة تاريخية».. والعدالة ستتحقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مشكلة الإيجار القديم، وقال إنها مشكلة تاريخية في مصر، حيث مر عليها أكثر من 60 عامًا، كما أن المالك والمستأجر في العقود الماضية كانوا أسرة واحدة، مضيفًا: «مكنش حد يقدر يفرق بين المالك والمستأجر».

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أضاف «نصر الدين»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، أن «الوضع الآن تغير كثيرًا كما أن الأفكار الاقتصادية تغيرت هي الأخرى، ولكن ما لم يتغير هي العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه ويجب على الجميع العمل على حصول كل مالك أو مستأجر على حقوقه».

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجتمع المصري مُتدرج في ظروفه الاقتصادية، ولابد أن تتم مراعاة غير القادر في تعديلات قانون الإيجار القديم، ويجب وضع تعريف محدد من هم غير القادرين، مضيفًا: «تعديلات القانون الجديد ليست في إزاي أدي للمالك فلوس زيادة قد ما هو محاولة لأن يصبح غير القادر يستطيع تحمل أعباء التحول للعلاقة الطبيعية بين المالك والمستأجر».

وتابع: «يجب تحديد غير القادر بشكل قطعي عشان هو ده اللي يستحق الدعم ويجب مراعاته وإعانته، مفيش حاجة اسمها الساكن غير القادر نرميه في الشارع، ده أول بند في التعديلات هو إنشاء صندوق التكافل الإسكاني لغير القادر، بس ميكونش واحد قاعد في التجمع وكان واخد شقة في الزمالك إيجار قديم بـ 10 جنيه في الشهر ويقول على نفسه غير قادر، هنا بقى يجب أن يستعيد المالك حقه في التصرف بهذه الشقة».