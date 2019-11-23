شكرا لقرائتكم خبر عن المحروسة قبلة السائحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أرضها قامت أقدم الحضارات، وعلى ضفاف نيلها العظيم شكلت مملكة مصر القديمة 42 إقليماً، منها 20 فى الشمال و22 فى الجنوب حتى تم توحيد المملكتين عام 3200 قبل الميلاد على يد الملك الفرعونى مينا.

وفى العصر الحديث، يحرص السائحون من كل حدب وصوب على زيارة مصر طوال العام لأنها تمتلك كل أنواع السياحة، التى تشكل واحدا من أهم مصادر الدخل، إذ يُشكل وفود الناس إلى مكان ما لفترة مؤقتة وانتفاعهم بخدمات ومنتجات هذا المكان منفعة اقتصادية كبيرة فضلًا عن إمكانية تبادل الخبرات والثقافات.

معبد الأقصر

وعلى الصفة الأخرى للنهر، تعد السياحة الشاهد على الثقافة والتاريخ والحضارات، كما أنها ترويح للقلوب وإسعاد للنفس ويمكن للإنسان اكتساب خبرات مختلفة من خلال السفر ومعرفة العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والبعض يحتاج أحياناً إلى الابتعاد عن الضوضاء والصخب، وآخرون قد يحتاجون إلى وقت خاص يستجمون فيه، وهناك من يحاول تذكر الماضى وعبق التاريخ والاستمتاع به.

وتعتبر مصر واحدة من أهم الدول السياحية فى منطقة الشرق الأوسط، وتحتوى جميع مدنها ومحافظاتها على العديد من الأماكن السياحية المتنوعة التى تميزها عن غيرها من البلاد الأخرى، وهى غنية بتراثها القديم الفرعونى والإسلامى والمسيحى، كما تزخر بالعديد من المعابد والمتاحف، والآثار، والمبانى التاريخية والفنية، والحدائق الشاسعة، ويلعب الطقس المعتدل دوراً كبيراً فى جذب السياح، حيث تتميز مصر بمناخ مميز، خاصة مع تغير الفصول الأربعة.

الأهرامات القبلة الأولى للسائحين

وتحتوى مصر على العديد من المعالم السياحية المختلفة والمميزة، أبرزها الآثار الفرعونية المميزة كأهرامات الجيزة، وأبوالهول، حيث تعد الأهرامات أحد أهم المعالم السياحية فى مصر لعجائب هندستها وضخامتها، بجانب تمثال أبوالهول ذى التصميم العبقرى والذى بناه الفراعنة اعتقادًا منهم بأنه سيكون درع الحماية لكنوز مقابرهم الملكية من السرقة.

كما يوجد بها المتحف المصرى والذى يعد من أعظم المتاحف فى العالم، والذى يضم الآن أعظم مجموعة أثرية فى العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصرى القديم، وبرج القاهرة والذى يقع فى قلب القاهرة وقد تم تصميمه من الخرسانة المسلحة على شكل زهرة اللوتس ويصل ارتفاعه إلى 187 متراً وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالى 43 مترا، ويعد من أبرز معالم القاهرة، وفى الإسكندرية توجد قلعة قايتباى، وهى غاية فى الجمال والروعة، تظهر من خلالها عراقة التاريخ المصرى، تُحاط هذه القلعة بالبحر من ثلاث جهات، الأمر الذى أكسبها روعة وجمالاً خيالياً فأصبحت أسطورة عروس البحر المتوسط.

الفن النوبى أبرز معالم السياحة فى أسوان

وهناك العديد من المدن والمحافظات التى تسمح لك بالسياحة الشتوية نظراً لجوها الدافئ والمميز والمشمس المعتدل فى الشتاء، وتعتبر الأقصر وأسوان أهم تلك المدن وأجمل وجهات السياحة الشتوية، ففيهما يستمتع السائحون برحلاتهم دون التفكير فى برودة الشتاء، وتتميز مدينة الأقصر بجمال مبانيها ومعابدها وروعة تشييدها، بجانب احتوائها على أكبر متحف فى الهواء الطلق فى العالم، كما تتميز بوجود أسواق تجارية للتحف التذكارية والتى تشمل التحف الأثرية التى يستمتع بشرائها السياح كهدايا تذكارية.

اما أسوان، صاحبة الجمال النوبى الأصيل، والتى تعتبر البوابة الجنوبية لمصر، فتتميز بجوها الجاف طوال العام، وتعتمد على الحرف اليدوية وصناعة الخزف اليدوى، وتضم الكثير من مناطق الجذب السياحى وتحتوى على العديد من المعابد والمناطق السياحية والتجارية.

الطب البديل بالرمال سعيًا للاستشفاء

كما أن البحر الأحمر من الأماكن التى تسمح بالسياحة الشتوية فى مصر، حيث تحتوى على الغردقة ومرسى علم التى تعد من أهم الوجهات السياحية فى الشتاء، إذ تتميز مدينة الغردقة بدرجة حرارة معتدلة طوال العام، فمناخها الصحراوى الجاف يؤدى إلى اختلافات كبيرة فى درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث يكون الجو حارا نهاراً وباردا ليلاً، خاصة خلال أشهر الشتاء، ما يساعد على الجذب السياحى فى فصل الشتاء، بجانب كونها تحتوى على الكثير من مواقع الجذب الممتعة، ويتجه إليها السياح لمحاولة الاسترخاء والراحة، كما تزخر بالعديد من الجزر والمواقع البحرية التى تعتبر قبلة لهواة الغطس والرياضات المائية.

أما مرسى علم فقد جعلها المناخ الصافى وجهة شتوية رائعة لقضاء العطلات، حيث تصل درجات الحرارة فى الشتاء إلى 31 درجة مئوية، وتعتبر مرسى علم من أجمل مناطق الغطس فى مصر والعالم ووجهة لهواة السفارى، حيث توجد بها مجموعة فريدة من الجزر من بينها الزبرجد وخوار والروكى وشهاب الفستون، كما يوجد بها مجموعة من الجبال والوديان الفريدة.

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مقابر العلمين

ولا تتوقف متعة السياحة فى التعرف على التاريخ والثقافات المختلفة حول العالم، وإنما يتمثل جمالها فى الاستمتاع بالطبيعة الخلابة من أنهارٍ وبحارٍ وجبالٍ وسهولٍ وصحارى، فأصبحت ملجأً لملايين السياح حول العالم، ولم تعد السياحة ذلك الشخص الذى يحمل حقيبة صغيرة ويسافر إلى بلد ما ليقضى عدة ليال فى أحد الفنادق ويتجول بين معالم البلد الأثرية، فأصبحت مظاهر السِياحة الحديثة تتنوع وتختلف باختلاف الغاية منها، فالسياحة تقوم فى الأساس على عدة أنواع مختلفة، من أهمها السياحة الدينية، وخلالها ينتقل السائح من مكان إلى آخر سواء فى دولته أو فى دولة أخرى، بهدف زيارة الأماكن الدينية المقدسة من أجل التعرف على تاريخها وقيمها الروحيّة ومعتقداتها، مثل زيارة مكة والمدينة، والمساجد الإسلامية المتنوعة حول العالم، وذلك بالنسبة للمسلمين أو زيارة جامع الأزهر بمصر ومسجد ابن طولون وجامع السلطان حسن، بجانب زيارة الأضرحة، والأديرة والكنائس المختلفة بالنسبة للمسيحيين مثل الكنيسة المعلقة وهذا النوع من السياحة ينمى الجانب الدينى، وينعش الروح.

سانت كاترين

وتعد السياحة العلاجية أحد الأنواع المحدثة، والتى يقوم بها السياح للعلاج من بعض الأمراض المختلفة وتنتشر داخل الدول التى تمتلك موارد طبيعية علاجية، مثل الرمال والآبار وعيون الماء التى تُساعد على علاج العديد من الأمراض.

وتتميز مصر بالسياحة العلاجية، حيث يأتى العديد من السياح للقيام بالسياحة العلاجية، وتشتهر سيوة بالسياحة العلاجية حيث يتوفر برمالها العنصر الطبيعى الصالح لأغراض الطب البديل، والتى تشتهر فى الغالب خلال فصل الشتاء.

كما يقوم الوافدون إلى مصر بالسياحة البيئية عبر زيارة الأماكن البيئية والمحميات الطبيعية سواء كانت هذه الأماكن تحتوى على نباتات وأشجار نادرة أو حيوانات غريبة ومهددة بالانقراض، وهذا يكون من أجل عمل أبحاث وتقارير بيئية مختلفة.

مسجد الحسين

وفى السياحة البحرية ينطلق السائح ليجوب أعالى البحار، وينتقل من ميناء إلى آخر ليتعرف على ثقافات وعادات الشعوب الأخرى، وليستمتع بشواطئها، وهى تجمع بين الإبحار وركوب القوارب وهى شكل من أشكال السياحة التى تحظى بشعبية أكبر فى الصيف.

وتعد تلك السياحة منتشرة بشكل كبير فى الوطن العربى وفى مصر، حيث تحتوى على الكثير من المدن الساحلية مثل شرم الشيخ، الغردقة، والإسكندرية والساحل الشمالى.

أما سياحة المؤتمرات فهى تتمثل فى الأنشطة السياحية المصاحبة لحضور المؤتمرات العالمية والتى يأتى إليها السياح من كل بلاد العالم، ويكون الغرض هنا من السياحة بجانب حضور المؤتمر زيارة العديد من المعالم السياحية المختلفة لتلك الدولة، والتمتع بالأماكن السياحية الموجودة بها، والتعرف على الثقافات والمعارف المختلفة.

وتهدف السياحة الترفيهية للاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فى تلك الأماكن، فيما يمكن للسائح الاستمتاع بالسياحة الرياضية عبر رؤية العديد من المعالم السياحية المختلفة لدولة أخرى مع حضور المباريات الرياضية أو مشاهدة الألعاب بتلك الدولة، مثل بطولات كُرة القدم العالميّة، حيث أصبح إقامة المباريات فى البلدان المختلفة نوعا من أنواع السياحة.

ومن ضمن الأنواع: سياحة المغامرات، والتى تعتمد على المغامرات المختلفة، فليس الكل يسعى دائما للرفاهية، حيث تزداد سياحة المغامرة شعبية، وهى سياحة تقوم أساسا من المغامرات والأنشطة المختلفة، حيث تشمل هذه الأنشطة على مخاطر عالية مثل القفز بالمظلات وركوب الأمواج والغوص فى أعماق بالبحار وتسلق الجبال وسباق الدراجات.

وهناك نوع آخر يسمى «السياحة الثقافية» والتى تعتمد على زيارة الأماكن الأثرية والثقافية لدراسة العديد من الحضارات والثقافات المختلفة، أو الاطلاع عليها، وتشمل فن العمارة، واللغة، والموسيقى، والتقاليد مثل زيارة مصر الفرعونية وشارع المعز لدين الله ومعبد الكرنك ووادى الملوك بمصر.

أما السياحة السوداء «الحزينة» فهى التى تكون لزيارة مواقع شهدت كوارث طبيعية أو إبادة جماعية، وهى مواقع ارتبطت بالموت والعنف، وأصبحت تلك السياحة تحظى بشعبية متزايدة فى أوساط السياح والباحثين عن أماكن لزيارتها سعياً للترحم على الضحايا والشعور بالحزن تجاههم.