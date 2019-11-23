شكرا لقرائتكم خبر عن «الكفن» يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «توني وخليل» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مساعي لجنة المصالحات، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «توني» و«خليل»، أبناء عمومة، بسبب خلافات على الميراث.

ونشبت مشاجرة بين العائلتين المنتميتين لعائلة «الهواشم» في قرية بنى صالح بمركز القوصية، نجم عنها وفاة شخص، وجرى تحرير محضر إداري بالوفاة عام 2018.

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وجرى التوفيق بين طرفي الخصومة، وأقرا بالصلح النهائي فيما بينهما، وتعهد أفراد الطرفين بعدم تعرض كل منهم للآخر.

وتم الصلح بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وأفراد العائلتين، و300 من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقدم المدعو «أ. خ. ع»، 54 سنة، سائق، ينتمي لـ«بيت خليل»، رمز العفو «الكفن» إلى «بيت سيد تونى»، وذلك بالسرادق المقام بقطعة أرض فضاء بين منازل الطرفين.

وتم إنهاء النزاعات صلحًا، وجار العرض على النيابة العامة.