شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي للطلاب المبعوثين: نسعى للاستفادة من أبحاثكم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة الاستفادة من التخصصات العلمية للطلاب المبعوثين فى الجامعات البريطانية، وأبحاثهم فى مصر، وذلك فى إطار حرص الدولة على إرسال المبعوثين لأفضل الجامعات بالخارج، لدراسة التخصصات الحديثة بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة وأولوياتها.

ووجه «عبدالغفار»، خلال لقاء مفتوح مع هؤلاء الطلاب، على هامش زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، بإعداد مقترح باحتياجاتهم من معامل حديثة وتجهيزات فى الجامعات المصرية، لكى يتمكنوا من نقل خبراتهم إلى زملائهم، مما يوسع دائرة الاستفادة من تلك البعثات الخارجية.

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وأكد «عبدالغفار» اهتمام الوزارة بتمويل البحث العلمى فى مصر، وإنشاء معامل متخصصة فى الجامعات المصرية وشهدت زيارة الوزير للمملكة المتحدة نشاطاً مكثفا، حيث زار الكلية الملكية للأطباء والجراحين فى جلاسجو، كما التقى الدكتور فيليب بلاودن، رئيس جامعة برمنجهام سيتى، وتفقد جامعة هيرتفوردشاير.

والتقى الوزير الدكتور كوينتن ماكيلار، رئيس الجامعة، بحضور ممثلى الجامعة، والسفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، قبل أن يجرى مقابلة مع مسؤولى شركة سكالا للتدريب، وعقد عدة لقاءات منها لقاء مع الدكتور أوليفر تيرنبل، رئيس جامعة بانجور، ولقاء ممثلى جامعة لندن ساوث بانك، بحضور الدكتور دافيد فينكس، رئيس الجامعة، والدكتور بول ايفى، نائب رئيس الجامعة.

كما التقى الوزير الدكتور ألكسندر جالوى، نائب رئيس جامعة استراثكلايد والدكتور جو باربانيل، أستاذ متفرغ بالجامعة فى تخصص الهندسة الطبية، وريتشارد بات، نائب رئيس جامعة كوين مارجريت، والدكتور نيل جاستر، نائب رئيس جامعة جلاسجو، والدكتور راشيل سانديسون، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية بالجامعة.