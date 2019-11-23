شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المحافظين: لا بد من إعادة الحياة السياسية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إنه «لا بد من إعادة الحياة السياسية مرة أخرى، ويجب على الشعب الاهتمام بالسياسة باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد، وهو الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل».

جاء ذلك خلال افتتاح مقر الحزب بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، فى إطار سياسة الحزب للتوسع في استكمال الأمانات المختلفة بالمحافظات، بحضور عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، والدكتور خالد سمير، نائب رئيس الحزب لشؤون الصحة، وعدد من نواب الحزب.

واعتبر «قرطام» أن «موت الحياة الحزبية في الفترة الماضية أحد أهم أسباب حجب المعاصرة عن الشعب المصري»، مضيفًا أن «السياسية هي المشاركة والإهتمام بالشأن العام، وأنه ليس من الضروري أن يكون الفرد عضو في الحزب حتى يشارك في العمل السياسي».