شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: رمضان صبحي «حدوتة» كأس الأمم.. وشوقي غريب تعامل كأب للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، استغل خبراته السابقة التي حصل عليها عندما كان في الجهاز الفني مع الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول.

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أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت، أن شوقي غريب استطاع تكوين منتخب أوليمبي يريد الفوز.

واعتبر أن رمضان صبحي ظهر في أفضل حالاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، عكس ما كان يظهر في مسابقة الدوري الممتاز والدوري الإنجليزي.

وتابع: «رمضان صبحي حدوتة، وأكرم توفيق ظهر بشكل جيد، وأحمد ريان مفتاح الفوز»، مؤكدا أن شوقي غريب تعامل مع اللاعبين مثل الأب.