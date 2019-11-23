شكرا لقرائتكم خبر عن جابر القرموطي بعد تقديم أولى أغنياته: الصحافة مرمطة.. وأعزف العود وعمري 18 سنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي جابر القرموطي إنه عاد إلى هواية عزف العود مجددا، كاشفا عن تقديم مشروع عن التراث الموسيقي.

أضاف «القرموطي»، خلال لقائه مع برنامج «ست الستات» على قناة «صدى البلد»، أنه يعزف العود وعمره 18 سنة، ثم جاء إلى القاهرة وعمل بالصحافة.

Advertisements

تابع: «الصحافة ديه مرمطة، بس مرمطة محببة»، ثم اتجه إلى مجال الإعلام المرئي.

وكشف «القرموطي» أنه عندما توقف برنامجه «مانشيت» بدأ يعود إلى تقديم مشروع خاص عن التراث الموسيقي.

وأكد أن أخاه الراحل مصطفى القرموطي علّمه الموسيقى، ولم يحصل على فرصته في الشهرة.