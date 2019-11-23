شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر تُعدّ قاطرة الاستثمار والازدهار للقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، الشعب المصري ومنتخب مصر بعد التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت سن الـ 23، عقب الفوز أمس على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل جاهدا لتجميع أواصل القارة الأفريقية.
وأشاد الشواربي بفعاليات مؤتمر «أفريقيا 2019»، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ذكر أن مصر هي البوابة الحقيقية للعبور إلى أفريقيا، كما أن مصر تُعد أيضًا قاطرة الاستثمار والازدهار للقارة الأفريقية وللعالم أجمع.
وأوضح أن هذا الحدث يجذب الكثير من الاستثمارات لمصر وأفريقيا، كما أن الرئيس السيسي اهتم بعمل اتفاقية تجارة حرة بين كل الدول الأفريقية، وكان الرئيس السيسي أول رئيس يسعى لذلك، من أجل أن يرى العالم أجمع أن أفريقيا كتلة واحدة وأرض خصبة واعدة بالاستثمارات.
وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر داخل العاصمة الإدارية الجديدة أكبر دليل على أننا نقول لأفريقيا: «قدرنا ناخد خطوة حقيقية ناحية الاستثمار على مستوى العالم»، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي على عمل شبكة كبيرة من الطرق وكذلك إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعمل بكل جهد لجلب استثمارات داخل أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي: مصر تُعدّ قاطرة الاستثمار والازدهار للقارة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.