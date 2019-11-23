شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للأمم المتحدة»: السيسي نجح في وضع قضية سد النهضة أمام المجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، السفير عزت البحيري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في وضع قضية سد النهضة الإثيوبي أمام المجتمع الدولي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، ووصفها بأنها قضية حياة ووجود.

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وأضاف السفير البحيري، في كلمته أمام الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة، السبت، تحت عنوان «تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي»، وأدارها الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، أن الجمعية تؤكد ضرورة وقوف الشعب المصري بكل أطيافه خلف القيادة المصرية ومساندتها في موقفها العادل.

وأكد أهمية مواصلة قيام الإدارة المصرية- بكل مؤسساتها وكل ما تملك من قوى ناعمة وغيرها وبما لها من علاقات إقليمية ودولية- بالعمل في اتجاهين: الأول هو مواصلة العمل مع إثيوبيا من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة مع دول حوض النيل وكذلك الالتزام بمبادئ القانون الدولي الحاكمة وقانون الأنهار الدولية الجديد ومبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة وغيرها، خاصة في ظل خطط إثيوبيا لإنشاء مزيد من السدود، وهو ما يجعل الوضع المائي لمصر في خطر أشد، والثاني: العمل على وقف التدخلات الخارجية أيا كان مصدرها والتي تعمل على استعداء دول حوض النيل بوجه عام وإثيوبيا بوجه خاص ضد مصر.

وتابع البحيري: «الإدارة المصرية أدركت أن عملية الحفاظ على الأمن المائي والأمن القومي المصري ينطلق من الحفاظ على تواجدها في العمق الاستراتيجي الخاص بها، مما يتطلب تدعيم وتوثيق علاقاتها مع دول القارة الأفريقية بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص».