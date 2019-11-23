شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يُرسّم 3 قمامصة في قداس تدشين كنيسة عزبة النخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريريك الكرازة المرقسية، السبت، رتبة القمصية لثلاثة من كهنة كنائس عزبة النخل. Advertisements جاء ذلك خلال القداس الإلهي، الذي تولى قداسته خدمته بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار. والقمامصة الجدد هم: القمص رافائيل إدوار، والقمص مرقص جميل، والقمص أنطونيوس مرجان. كان قداسة البابا دشن كنيسة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، السبت، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

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