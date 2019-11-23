شكرا لقرائتكم خبر عن «سد النهضة قضية وجود».. ندوة بمركز النيل للإعلام في الإسكندرية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ندوة بعنوان «سد النهضة قضية وجود»، غدًا الأحد. يحاضر في الندوة الدكتور ثروت أحمد عبدالفتاح، أستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور وجدي حامد فرحان، أستاذ الجغرافيا البشرية بمعهد الكينج مريوط، وحسن سلام، مدير عمليات المحافظة سابقًا، وتدير الندوة شوقية عبدالوهاب، مدير المركز.

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