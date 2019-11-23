شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فضل: شوقى غريب صاحب قرار قائمة مصر فى طوكيو وسيتم تعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي صاحب القرار في أسماء اللاعبين التى تمثل الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأشاد فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بزيادة الوعي لدى المشجعيين المصريين خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وحصد لقبها المنتخب الوطني.

وكشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البطولة بدأت بعدد قليل من الجماهير، ثم مع توالي مكاسب المنتخب الأولمبي حضرت الجماهير بكثافة إلى المدرجات لمؤازرة المنتخب الأولمبي.

وتابع فضل، أن الشعب المصري عاش الفرحة والسعادة مع انتصار لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالبطولة الإفريقية، موضحا أنه يتمنى أن تعود الجماهير إلى المدرجات مجددا.

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وأكد محمد فضل أن من أهداف بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة هي إخراج كوادر رياضية للمستقبل، مع وجود مساعي لتحويل كرة القدم من هواية إلى صناعة وتحويل منظومة الرياضة لتحقيق العوائد المالية الكبيرة لمصر.

واستطرد محمد فضل أنه تم الإصرار على إقامة حفل افتتاحي وختامي للبطولة لإظهار صورة مصر الجميلة للعالم.

وحول عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد محمد فضل أنه سيتم مراجعة عقده وسيحصل على التقدير الذي يليق به بعد صعود المنتخب إلى أولمبياد طوكيو وحصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.