شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عزمى بشارة فى تسريب صوتى له: "أنا لا أقدم إعلام مهني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقاطع فيديو لـ عزمي بشارة، يؤدي اليمين داخل الكنيست الإسرائيلي، وآخر يعترف خلاله بعدم وجود دولة فلسطين، وثالث لترشحه لرئاسة وزراء إسرائيل.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الإخوان لديهم جرأة يتحدثون عن مصر وعروبة مصر وهم يعملون عند شخص إسرائيلي لا يعترف بدولة فلسطين.

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وعرض صورة لـ عزمي بشارة بجوار أمير قطر تميم بن حمد، معقبًأ ساخرًا: "بيفكر ما هو مفكر بيفكر في مصلحة دولة إسرائيل، اللي بيشتغلوا عنده بيشتغلوا بأي وجه، خير من يتحدث عن الشرف امرأة لعوب".

كما أذاع تسريب صوتي يفضح معتقدات وأفكار عزمي بشارة، أكد خلاله أنه لا يقدم إعلام مهني ولا تلفزيون مهني، ولو السيسي وجهة نظر، داعش كمان وجهة نظر، ونحن نعرض الأصوات التي همشت، وداسوا عليها في عام 2011، معقبًا مخاطبًا إعلامي الإخوان: "دا كبيركم اللي علمكم السحر بأموال قطر".