شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح رجال تميم الجنسية.. سفير قطر ببريطانيا يتحرش بعجوز فى الـ 58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعى بالسخط والغضب الشديدين بعدما افتضح أمر سفير دولة قطر ببريطانيا السفير فهد المشيرى، الذى تحرش بسيدة تعمل فى السفارة وتبلغ من العمر 58 عاماً وتدعى ديان كينجسون، وعندما رفضت المجنى عليها هذه الممارسات اللاخلاقية تم طردها من السفارة القطرية ببريطانيا عام 2014.

وقضت محكمة العمل بلندن بصرف تعويض قيمته 400 ألف جنيه استرلينى للموظفة المعتدى عليها من قبل السفير القطرى، وتصدر هاشتاج "#سفير_قطر_متحرش"، موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وعج بآلاف التعليقات التى تنتصر للسيدة وتفضح اخلاق العائلة الحاكم فى الدوحة.

سفير قطر ببريطانيا والسيدة ديان كينجسون

من جانبها تضامنت آلاء عيد، مع السيدة المعتدى عليها من قبل سفير قطر وغردة قائلة:"أتضامن مع السيدة "دين كينجزون" وأي امرأة تتعرض للاضطهاد والتحرش اللفظي او الجنسي أثناء عملها وفصلها تعسفيًا لرفضها الإنصياع وراء رغبات غير أخلاقية اثناء أداء عملها #سفير_قطر_متحرش".



مقاتلة من اجل مصر

فيما قالت المغردة "مقاتلة من أجل أمصر"، أن هذا أمر طبيعى فى قطر، وما الغرابة فى ذلك إذا كان تميم بن حمد أمير شاذاً فما أدراكم بحال الموظفين التابعين له، كما أرفقت تدوينتها بصورة السفير المتحرش مكتوباً عليها "فضائح مسؤولين قطر لا تنتهى".



عباس متهكماً

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وتهكم حساب "a.abbass "، قائلاً:"وماله يا اخويا مش عيب السفير..يطلع متحرش الواد ابن موزه نفسه مشبوه والعيله كلها مضروبه هما مش تبع العثمانلي الحرامي اللي سمح بالشواذ والمشي البطال في بلده..كلهم خلطبيطه يا خال".

سفير قطر والسيدة ديان كينجسون

يذكر أن المجنى عليها من قبل السفير القطرى بريطانية نشأت فى اليمن، روت للمحكمة كيف حاول السفير فهد المشيري مرارا ممارسة الجنس معها، وعندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشر حين ذلك.

وأكدت المجنى عليها للمحكمة إن دبلوماسيا بارزا آخر ضغط عليها لتنظيم حفلات جنس جماعي والسفر معه إلى كوبا في عطلة. وخلصت المحكمة إلى أن الدبلوماسيين القطريين نظروا إلى كينغسون على أنها "على استعداد لممارسة الجنس مع زملاء من الرجال" لأنها لم تكن مسلمة.

وخلصت محكمة العمل في وسط لندن إلى أن كينغسون وصلت إلى حافة الانتحار بسبب محنتها التي تعرضها للإهانة والضغوط الجنسية".