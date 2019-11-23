شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تكشف لـ "الحياة اليوم" أسباب تأجيل إطلاق "طيبة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل وأسباب تأجيل إطلاق القمر الصناعى الأول "طيبة 1"، موضحًا أن خلل فنى فى منصة الإطلاق هو سبب تأجيل طيبة1.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن التأجيل يرجع لأسباب فنية لأن المسئولية عن التغذية الكهربائية لمنصة الإطلاق لم يكن جاهزًا فى ذلك الوقت، فأوقفت العملية، والخلل الفنى فى منصة الاطلاق، ولا علاقة للصاروخ بالمنصة، وذلك لأن القمر موجود داخل الصاروخ المعد للإطلاق، والذي ليس به أي مشكلة.

وأشار إلى أنه من المتوقع إطلاق القمر الصناعى الأول "طيبة 1"، غدًا الأحد أو الاثنين مع مراعاة الظروف الجوية المناسبة.