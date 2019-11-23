ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 650 ألف جنيه إلى دبى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، راكب حاول تهريب 650 ألف جنيه مصري، قبل سفره إلى دبى، مخالفا قوانين انتقال النقد المصري بصحبة الركاب.

صادرت قوات الأمن، المبلغ المضبوط، وتم تحرير بالواقعة وإحالة الراكب للنيابة.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما اشتبه رجال الأمن في حقيبة راكب مصري مُسافر إلى دبي، وأوضح جهاز الأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، وبفتح الحقيبة تبين وجود 650 ألف جنيه مصري، مما يخالف قوانين انتقال النقد المصري بصحبة الركاب.

وأمر اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.