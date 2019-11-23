محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
انتقلت نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلى مسرح جريمة قتل "فرارجي" لزوجته بعد شكه في سلوكها، بـ 40 طعنة "سيف" بأجزاء متفرقة من جسدها في منطقة الهرم.
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية، اليوم السبت، معاينة لمسرح الجريمة، فيما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسبابها.
وتبين من مناظرة النيابة أن أجزاء من جسد المجني عليها والدماء متناثرة في أنحاء متفرقة من الغرفة.
وعلل شهود عيان، سبب قتل الجاني لزوجته، نتيجة خلافات أسرية بينهما والنزاع على شقة الزوجية، موضحين أن القاتل كان يستعد للتخلص من الجثة وعندما اكتشفوا أمره فر هاربًا.
كشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم "فرارجي"، 41 عاما، والمجني عليها 39 عاما، بينهما خلافات، وكان غائب عن المنزل لمدة 3 أيام، وعاد صباح اليوم، وعقب مشاهدته لها، أمسك "السيف"، وتعدى عليها بـ 40 طعنة؛ لشكه في سلوكها.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلها بـ"بسيف".. النيابة تعاين مسرح جريمة قتل "فرارجي" لزوجته بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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