نشرة الحوادث المسائية..انسحاب مرشحين بـ"انتخابات القضاة" ورفض دعوى ترحيل السوريين من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تسهيل الخدمات الأمنية لكبار السن وذوي الإعاقة بالجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية.

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تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل ابنة زوجها

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلة زوجها "رقية م."، 6 سنوات، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

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تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "داعش الجيزة" لـ 26 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، لجلسة 26 نوفمبر؛ لمرافعة النيابة.

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الأحد.. استكمال محاكمة 34 متهمًا في "اقتحام قسم التبين"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة الغد؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

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نادي القضاة: انسحاب 7 مرشحين من الانتخابات.. والإجمالي 74

تنازل 7 مرشحين عن الاستمرار في انتخابات نادي القضاة بينهم أربعة على مقاعد المستشارين وثلاثة على مقاعد رؤساء المحاكم.

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حاول الإفلات من قبضة الشرطة فدفع حياته الثمن

لفظ شخص أربعيني أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الهرم متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم لدى سقوطه من شرفة شقة هربا من مطاردة الشرطة له.

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سقوط عصابة الشرطة المزيفة بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي ملابسات الإيقاع بتشكيل عصابي تتزعمه راقصة، تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام، والنصب عليهم وسرقتهم مدعين كونهم أفراد شرطة.

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المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الترامادول بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالنزهة.

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ضبط عامل هارب من غرامات بـ 3 ملايين جنيه بالظاهر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عامل هارب من غرامات بثلاثة ملايين جنيه بالظاهر.

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إحالة سائق للجنايات بتهمة قتل آخر في المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة قتل آخر في مشاجرة بينهما في المطرية.

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ضبط 8 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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"الإداري" يؤجل دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي لـ 14 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي يطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، لجلسة 14 مارس المقبل.

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بالصور.. الاتحاد الدولي للاتصالات يكرم عددا من رجال الشرطة

كرم الاتحاد الدولي للاتصالات، عدد من رجال الشرطة من مختلف قطاعات وزارة الداخلية خلال احتفالية بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وتسليمهم شهادات تقدير.

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رفض دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

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