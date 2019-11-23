الأوقاف: بدء اختبارات مسابقة القرآن مطلع ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الـ 27 للقرآن الكريم، يومي الأحد والاثنين، الأول والثاني من ديسمبر المقبل بديوان عام الوزارة، تمهيدًا لاختبارات التصفية النهائية.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم السبت، نشر أسماء المرشحين للاختبارات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، على موقعها الإلكتروني.. اضغط هنا