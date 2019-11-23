خبير مائي: إثيوبيا تطمح لبناء 30 سدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مشكلتنا مع إثيوبيا ليست في سد النهضة فقط، بل في طموح أديس أبابا لبناء 30 سدًا خلال الـ 50 عامًا المقبلة، بينهم ثلاثة سدود بحجم سد النهضة.​

جاء ذلك في كلمته بندوة "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي"، والتي تنظمها الجمعية المصرية للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم السبت.

وأضاف الشراقي، أنه من المرجح أن يُحل الخلاف القائم حالياً بين مصر وإثيوبيا، لكن ما نحتاجه هو ضمان عدم تكرار إثيوبيا القيام بأعمال أحادية على نهر النيل.

وأوضح أن أكبر مخاطر بناء سد النهضة تكمن في أن الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا، حيث يوجد بها كثير من مراكز الزلازل والبراكين.

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