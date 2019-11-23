"أبوشقة" يهنئ المنتخب الأولمبي: أسعد الملايين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

هنأ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، منتخب مصر الأولمبي بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأشاد رئيس حزب الوفد -في بيان اليوم- بدور الدولة في دعم المنتخب وتوفير كل السبل لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا أيضًا بالدور الكبير الذي قام به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني واللجنة الأوليمبية المصرية، مشيرًا إلى أن المنتخب حصل على البطولة عن جدارة واستحقاق، وأن اللاعبين كانوا رجالًا وأدوا بروح قتالية عالية وإصرار وعزيمة وبذلوا مجهودًا فوق العادة وأظهروا معدنهم الحقيقي خلال جميع المباريات التي لعبوها.

كما وجه "أبو شقة"، الشكر للقيادة السياسية والحكومة للتنظيم الرائع والمشرف للبطولة ودعم الرياضة المصرية وتحقيق إنجاز التأهل للاوليمبياد ورسم البسمة على وجوه المصريين وإسعاد الشعب، وأن المنتخب المصري أعاد التكاتف والتلاحم للجماهير وأسعد الملايين، وأن هؤلاء اللاعبين قادرون على مواصلة مشوارهم الناجح خلال اوليمبياد طوكيو وإسعاد الملايين.