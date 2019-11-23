بدء ندوة "سد النهضة" بالجمعية المصرية للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بدأت قبل قليل، فعاليات ندوة "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي"، والتي تنظمها الجمعية المصرية للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم السبت. يشارك في الندوة: السفير عزت البحيري رئيس الجمعية، واللواء محمد إبراهيم الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد المائية بجامعة القاهرة. كما يشارك الدكتور محمد سامح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة نادية حلمي الاستاذ المساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف. يدير الندوة الدكتور عصام الدين فرج أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة. تتناول الندوة سير مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والآثار السلبية الناتجة عن تنفيذه دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

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