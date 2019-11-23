مايا مرسي تشارك في اجتماع المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السبت، في الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، برئاسة كلودين عون روكز رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

واستهلت "مرسي" كلمتها بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بمنظمة المرأة العربية داعية الدول أعضاء المنظمة الانضمام إلى منظمة التعاون الإسلامى للمرأة لتعزيز سبل التعاون بين الدول العربية في دعم وتمكين المرأة العربية.

كما أكدت أن عام ٢٠١٧ أظهر دعم الإدارة السياسية لتمكين المرأة المصرية في العديد من القرارات التي كانت لها الأثر الكبير في وصول المرأة المصرية للمناصب القيادية، بالإضافة اعتماد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، واعتبارها خارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.

وشددت مايا مرسي، على أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المكتسبات في شتى النواحي في ظل إرادة سياسية تدعم حقوق المرأة وتهتم بدورها في المجتمع.

Advertisements

وأوضحت أن هناك تقدما ملحوظا حققته مصر في برامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مستويات عدة، حيث استطاعت الوصول إلى العديد من المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار، حيث وصلت إلى ٢٥% من الحقائب الوزارية و١٥% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على ٢٥% من المقاعد البرلمانية بداية من الانتخابات القادمة، كما حصلت على منصب المحافظ مرتين بالإضافة إلى وجود 5 نائبات لمحافظين.

وشددت على اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 19.6% في الربع الأول لعام 2019 وارتفاع نسبة النساء اللاتى يحملن حسابات بنكية إلى ٩% في عام ٢٠١٥، ووصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى ٦٩% في عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى ارتفاع نسب المستثمرات في البورصة إلى إلى ٣٠ %.

وأشارت إلى أن مصر اتخذت في مايو 2019 مبادرة لإعداد خطة وطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

واختتمت رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها بتقديم التحية إلى الرئيس السيسي واصفة إياه بـ"سند المرأة المصرية والداعم الأول لها"، مؤكدة أنه مازالت المرأة المصرية تحلم بالمزيد في ظل القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع.

كما تضمن الاجتماع عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ منظمة المرأة العربية.

يذكر أن الاجتماع يستعرض تقريرا أعمال المنظمة في العام الماضي، بالإضافة إلى الاطلاع على قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة.

كذلك تعتمد عضوات المجلس الأعلى تقريري الحساب الختامي للمنظمة عن عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى اعتماد موضوع المؤتمر العام الثامن للمنظمة الذي سينعقد بدولة لبنان عام 2020.