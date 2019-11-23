"أفريقية النواب": السيسي قدم "روشتة علاج" لأزمات القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم ومحمد نصار:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض خلال فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019"، عددًا من الإنجازات والمشروعات الكبرى بشكل عام والتي تستهدف تعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والصناعة والتطوير التكنولوجي.

وأضاف رضوان، في بيان اليوم، أن مصر تعتبر صوت أفريقيا أمام كافة دول العالم، مُؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص أثناء مشاركته في المؤتمرات والمنتديات بالمحافل الدولية على سرد الرؤى الأفريقية في تحقيق عملية السلام والتنمية المستدامة في إطار المصالح المشتركة لخدمة شعوب تلك الدول، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الشراكة بين دول القارة السمراء ودول العالم، مُذكرًا أن الرئيس مهموم بقضايا القارة الإفريقية وينعكس هذا في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية وكذلك بحث سبل النهوض بها في شتى المجالات.

كما أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، أعطى روشتة علاج لأزمات القارة الإفريقية تتمثل في مجابهة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المُدمرة على جميع الأصعدة لاسيما على جهود التنمية، ومواجهة التطرف الفكري وظاهرة الهجرة غير الشرعية ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

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