مصر | استمرار حبس عاطل لحيازته 22 قطعة حشيش في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطل لحيازته 22 قطعة حشيش في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لترويجه 22 قطعة من الحشيش على عملائه فى منطقة حلوان.

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات للنقيب أحمد لطفي، معاون مباحث حلوان، مفادها قيام المدعو "محمد مجدي عبدالناصر"، 32 سنة، عاطل ومقيم بمنشية جمال عبد الناصر، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 22 قطعة حشيش ومبلغ مالي ومطواه قرن.



وبمناقشته أمام العميد علاء جودة، مأمور القسم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع والسلاح بقصد الدفاع، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.