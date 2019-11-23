مصر | عاجل.. القضاء الإداري يصدر حكمه في دعوى طرد سفير قطر من مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القضاء الإداري يصدر حكمه في دعوى طرد سفير قطر من مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي واشرف توفيق.