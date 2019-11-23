مصر | عاجل.. عدم قبول دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عدم قبول دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين فى مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو اى من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي واشرف توفيق.

وكان محمود قد نص فى دعواه، انه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الاراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الامنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للاراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الاخوانى الارهابى ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.