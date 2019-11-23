مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. الحكم في دعوى طرد السفير القطري من مصر وعقوبة التنمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. الحكم في دعوى طرد السفير القطري من مصر وعقوبة التنمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عذبتها حتى الموت.. تجديد حبس زوجة قتلت ابنة زوجها لإفشاء أسرار المنزل



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس سيدة وتدعى شيماء البالغة من العمر 32 عامًا، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بعد قتل ابنه زوجها الطفلة "رقية.م" بعد تعذيبها وضربها حتى الموت، لافشاء أسرار المنزل للجيران. قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس سيدة وتدعى شيماء البالغة من العمر 32 عامًا، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بعد قتل ابنه زوجها الطفلة "رقية.م" بعد تعذيبها وضربها حتى الموت، لافشاء أسرار المنزل للجيران. قبل توزيع 25180 قرصا مخدرا.. ضبط عاطل بالغربية



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار فيها، مستخدمًا فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذًا من محافظتى (الغربية والمنوفية) مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى وهو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم قضية خيانة أمانة، محكوم عليه غيابيًا فى قضية إيصال أمانة).

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:



حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، ويطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير القطري من مصر، لجلسة ٤ يناير المقبل.



تابعت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية،و قامت أجهزة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



شنت الدولة مؤخرا العديد من الحملات لحماية الأطفال من التنمر وكذلك التصدي لهذة الظاهرة الدخيلة علي المجتمع المصري، والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل او مجموعة من الأطفال ضد آخر أو ازعاجه بطريقة متكررة وقد يأخذ أشكالا أخرى مثل التهديد أو مهاجمة الطفل التنكر علية لفظية أو بدنيا بقصد الإيذاء وقد يتم مضايقة أو إغاظة الطفل.