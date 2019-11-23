مصر | "غير مرخصة".. حبس 12 متهمًا لاتجارهم في الأسلحة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مرخصة".. حبس 12 متهمًا لاتجارهم في الأسلحة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 12 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة بالجيزة، فيما طلبت التحريات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ضبط بحوزتهم فرد خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش ماركة بامب أكشن، و4 طبنجات، بالإضافة إلى ضبط 28 طلقة مختلفة الأعيرة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

كانت كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 12 متهما بحوزتهم 7 فرد خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش ماركة بامب أكشن، و4 طبنجات، بالإضافة إلى ضبط 28 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهه المتهمون اعترف بحيازتهم للأسلحة لاستخدامها في الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.