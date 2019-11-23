أخبار مصر | برلمانية: مؤتمر "إفريقيا 2019" منصة حوارية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مؤتمر "إفريقيا 2019" منصة حوارية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر "إفريقيا 2019"، في نسخته الرابعة والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان منصة حوارية شاملة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين الحاضرين من وزراء ورؤساء ومُمثلي المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية ببلورة أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع في المستقبل القريب.

وأضافت عجمي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من الرسائل الهامة للرأي العام الدولى من خلال أحاديثه أبرزها أن هناك إرادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير بالإضافة إلى أن الموارد الطبيعية في أفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي وكذلك أن الدولة تسعى للتطوير الرقمي وتشجيع القوى الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى أن هناك أمل بتوافر بنية تحتية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة افريقية وهذا يعكس مدى حرص الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي على حل الأزمات التي تعاني منها دول القارة السمراء.

ونوهت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر "إفريقيا 2019" أكد على أهمية تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم.

